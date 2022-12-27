Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki sekizinci mağlubiyetini aldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki sekizinci mağlubiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, üst üste ikinci kez kaybetti. Ligde geride kalan 12. hafta sonunda oynadığı 4 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 16 puan topladı. Ligde 11. sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 13. haftasında deplasmanda Çankaya Üniversitesi’ne konuk olacak.

Sarı kırmızılılar Beşiktaş, Rize Belediyesi, Botaş ve Antalya Toroslar Basketbol’u mağlup ederken, Hatay Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe, Emlk Konut, Bursa Uludağ Basketbol, Nesibe Aydın ve Galatasaray Çağdaş Faktoring takımlarına ise mağlup oldu.