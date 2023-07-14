Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 2023-2024 sezonu 24 Temmuz’da açacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezon çalışmaları için geri sayıma başladı. Sarı kırmızılılar yeni sezonda hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde hem de EuroCup’ta mücadele edecek olmalarından dolayı sezonu 2 hafta önce açacak. Melikgazi Kayseri Basketbol, 24 Temmuz Pazartesi günü Kayseri’de bir araya gelecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarına başantrenör Emre Özsarı nezaretinde başlayacak.

Kadroya katılan yeni yabancı oyuncuların da Ağustos’un sonunda Kayseri’ye gelmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılar 24 Temmuz’da yerli oyuncular ile çalışmalarına start verecek.