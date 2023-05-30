Melikgazi Belediyesi’nin kısa sürede gece gündüz çalışarak, hayırseverler işbirliği ile yapımını tamamladığı 63 ailenin barınacağı Melikgazi Yaşam Alanı’nın hak sahiplerine teslim töreni gerçekleştirildi.

Teslim Törene Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl ve ilçe Müftüsü ile meclis üyeleri katıldı. Hayatın normale dönmesi için Melikgazi Belediyesi olarak depremin ilk anından beri yardımlarını sürdürdüklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Öncelikle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatın normale dönmesi için Melikgazi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Burada tüm kurumlar ve belediyeler olarak çok güzel işler yapıyor destek oluyor. Biz Kayseri’de kurduğumuz Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla Sanayi ve Ticaret Odamız, tüm OSB Başkanlarımız, KAYMOS, KIZILAY ve tüm sanayicilerimiz ile organize olduk. Büyükşehir ve tüm belediyelerimizin desteği ile büyük yardımlar yaptık; depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Bugüne kadar 700 tır yardım ulaştı. Bütün Kayseri’yi deprem bölgelerine seferber eden Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek Bey’e çok teşekkür ederim. Çok emek verdi. Dulkadiroğlu İlçemiz bizim kardeş ilçemiz oldu. Buraya Çinli kardeşlerimizle Çin Çadırkenti yaptık. Burada depremzede kardeşlerimiz kalıcı konutları yapılana kadar 1 sene boyunca kalacaklar. Maraş’a mobil WC ve duşlar getirdik. Temizlik ve bakımlarını ekiplerimiz günlük olarak yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Melikgazi olarak Elbistan’a çarşı kurduk, sonrasında Adıyaman’a çarşı kurduk ve orada hayat biraz olsun normale döndü. Ekonomi canlandı. Yaşam alanımızı asfaltından, kilit parkesinden, altyapısına kadar Melikgazi Belediyesi olarak hızla çalışarak AFAD’a teslim ettik. Konteynerlerimizin büyük bir kısmı Amerika’da yaşayan gurbetçi kardeşlerimiz sayesinde oldu. Konteynerler için Diyanet Center Of Amerika ve Kayserili hayırseverimiz Duran Altın’a destekleri için teşekkür ederim. Şuanda buraya yapılan yatırım 15 milyon TL’yi geçti. Kendilerine çok teşekkür ederim. Birlik içinde buradaki yaraları sarıyoruz” dedi. Açılış töreninde bir yatırım müjdesi veren Başkan Dr. Palancıoğlu, “Bir hayırseverimizle görüştüm. Buraya birde 3-4 aile hekimli sağlık ocağı yaptırmak istiyor. İnşallah burada destek ve yardımlarımız devam edecek” diye belirtti.