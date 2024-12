’Sosyal Belediyecilik’ anlayışı ile çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına destek olmaya devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi olarak toplumun tüm kesimini kapsayan bir hizmet anlayışına sahip olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Geniş hizmet yelpazemiz ile toplumun tüm kesimlerine hitap etmeye çalışıyoruz. Özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına destek oluyoruz. Halkımızın sağlığı her şeyin önündedir. Glütensiz gıda ürünlerinden oluşan özel gıda paketi desteğimizi her yıl devam ettiriyoruz. İlçemizde 2019 yılından 2023 yılının sonuna kadar 4 bin 924 paket glütensiz gıda paketi dağıttık. 2024 yılında ise ilçe genelinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 300 çölyaklı aileye glütensiz gıda paketi dağıttık. Çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırırken, bir yandan da aramızdaki gönül bağını artırıyoruz. Ayrıca sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında farkındalık oluşturmak, birlik ve beraberliğe vesile olmak için çölyak hastası ve aileleri ile bir araya geldiğimiz etkinliklerimiz de oluyor. Çölyak hastalarımızın yaşadığı zorlukları biliyoruz. Glütensiz ürünlere ulaşımda yaşanan sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmek ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına çalışıyoruz. Kolilerin içerisinde birçok temel gıda yer alıyor. Çölyak hastaları, belediyemiz tarafından verilen bu kolilerle sağlıklı bir şekilde beslenebilecekleri glütensiz gıdalara kolayca erişiyor. Çölyak hastalığı ile mücadele eden tüm hastalarımızın, tüm hemşehrilerimizin her daim yanındayız. Glütensiz ürünlerle daha sağlıklı beslenebilmelerine imkân sağlamak amacıyla yaptığımız yardımlar bundan sonra da devam edecek” dedi.

Ayrıca Melikgazi Belediyesi, MELMEK kurslarında çölyak alerjisi bulunan hastalara ve yakınlarına, glutensiz malzemelerle ekmekten pastaya kadar birçok yiyecekleri yapabilmeleri için ücretsiz kurs da veriyor.