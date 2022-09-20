Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, okul döneminde 7-14 yaş arasındaki çocuklar için "Çocuk Meclisi" kurs kayıtlarının başladığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, okul döneminde 7-14 yaş arasındaki çocuklar için "Çocuk Meclisi" kurs kayıtlarının başladığını söyledi.

Çocukların kendilerini daha donanımlı yetiştirmesi için Belediye olarak tüm imkânları sunduklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Birçok alanda verdiğimiz eğitimlerle MELMEK’te çocuklarımıza faydalı hizmetler veriyoruz. Tamamen ücretsiz olan kurs kayıtlarımız başladı. Farklı branşlarda hem sanatsal, hem sportif, hem de akademik eğitimler veriliyor. Çocuklarımıza eğitim öğretim yaşamlarına katkı sunmak için katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Okçuluk, badminton, tenis, taekwondo, voleybol, basketbol, kick boks, yüzme, etkili ve hızlı okuma, Kuranı Kerim, diksiyon, zeka oyunları, tiyatro, Türk işaret dili, görsel sanatlar, el sanatları, kişisel gelişim, Türk halk oyunları, robotik kodlama gibi birçok branşta kurs alabilirsiniz. Kurslarımızda öğrencilerimiz hem eğleniyor hem de öğreniyor. 7-14 yaş arasındaki çocuklarımız için 16 tesis, 2 park ve 7 alanda, 29 branşta gerçekleştireceğimiz ücretsiz kurslara katılmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz" dedi.