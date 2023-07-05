Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce vatandaşa spor yapma ve yaz tatilini değerlendirme fırsatı sunan Melikgazi Belediyesi’nin yaz kursları ve spor kurslarından bu yıl içinde 21 bin 348 kişi hizmet alacak.

Daha sağlıklı bir gelecek için toplumun mutlaka spor yapmasını gerektiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Geleceğimiz olan yavrularımızın hayata her anlamda daha güçlü, sağlıklı ve mutlu hazırlanmaları için spor yapmak en doğal haklarıdır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce vatandaşa spor yapma ve yaz tatilini değerlendirme fırsatı sunan Melikgazi Belediyemizin yaz kursları ve spor kurslarından bu yıl içinde 21 bin 348 kişi hizmet alacak. 7-14 yaş arası çocuk ve gençler, yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde belediyemizin tesislerinde spor yapabilme imkânı buluyor. Melikgazi Belediyesi’nde 7-14 yaş arası yaz okulu ve yetişkin sporları futbol, basketbol, voleybol, badminton, taekwondo, jimnastik, hentbol, muay tai, kick boks, kung fu, okçuluk, yüzme olmak üzere 12 branşta eğitim verilmekte olup 7-14 yaş grubunda toplam 4348 kişi bu kurslarımızdan faydalanmakta.” İfadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Tınaztepe, Fedakar Gülderen, Yeniköy, Selçuklu, Esenyurt, Danışmentgazi, Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek, Tavlusun, İldem, Şirintepe, Gökkent, Gesi Fatih, TOKİ, Alparslan Türkeş olmak üzere 15 sosyal tesisimizde yetişkinler için fitness ve aerobik kurslarımız yıl boyu düzenleniyor. 15 tesisimizden yıl içerisinde 10.000’den fazla kişi, Tınaztepe ve Danışmentgazi sosyal tesislerimizde yetişkin yüzme kursumuzdan ise 7000’den fazla kişi bugüne kadar faydalandı. Yaz spor okullarımız ve yetişkinlere yönelik düzenlenen sportif aktivitelerimizden bu yıl içinde 21 bin 348 kişi hizmet aldı. Kurslar bizden. Çocuklarını spora yönlendirmek ise ailelerinden” dedi.