Çevre dostu çalışmalara imza atan Melikgazi Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynakları ile 2024 yılı içerisinde tam 19 milyon liralık enerji tasarrufu sağladı.

Melikgazi Belediyesi Ana Hizmet Binasında, pazar yerlerinde, Çarşı Melikgazi’de ve Büyük Bürüngüz tarımsal sulama alanında yer alan güneş enerjisi panelleri sayesinde yılda 1200 dairenin elektrik tüketim gideri kadar elektrik enerjisi üretiliyor. Melikgazi Belediyesi, güneş enerjisi panellerini kurmaya başladığı 2016 yılından bugüne kadar toplam 27.629.749 kWh elektrik üretti. Güneş enerjisi panelleri ile belediyeye önemli bir gelir sağlarken aynı zamanda gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı amaçladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Karbon ayak izi salınımının azaltılması, karbondioksit emisyonunun azaltılması ve çevre sağlığının korunmasına katkı sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklarımızla, Melikgazi’mizde 2024 yılı içerisinde tam 19 milyon liralık enerji tasarrufu sağladık. Keykubat, Mimarsinan TOKİ, Hürriyet, Danişment, İldem, Gökkent, Yıldırım Beyazıt Pazar Yerlerimizde, Melikgazi Belediyemiz Ana Hizmet Binası’nda, Kültür Merkezimizde, Çarşı Melikgazi’mizde ve Büyük Bürüngüz Tarımsal Sulama alanında bulunan güneş enerjisi panelleri ile yılda yaklaşık 1200 dairenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 4.200.000 kWh elektrik enerjisi üretiyoruz. 2016 yılında semt pazar yerlerinin çatısına yerleştirmeye başladığımız güneş enerji panellerini zamanla daha geniş alana yayarak ciddi bir gelir sağladık. Çevre dostu, sürdürülebilir enerji kaynaklarından istifade etmekte fayda var. Melikgazi Belediyesi olarak güneş enerji sistemlerinden elde ettiğimiz verimi maksimum düzeye çıkarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.