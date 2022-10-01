Melikgazi Belediyesi tarafından verilen ve Talha Bora Öge ve orkestrasının sahne aldığı Şiirlerle Türkü Konserinde vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Melikgazi Belediyesi tarafından verilen ve Talha Bora Öge ve orkestrasının sahne aldığı Şiirlerle Türkü Konserinde vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

Yaz ayları boyunca düzenlediği birbirinden güzel kültürel etkinliklerle vatandaşların yanında yer alan Melikgazi Belediyesi, bu kez de Talha Bora Öge ve orkestrasını vatandaşlarla buluşturdu. Altınoluk Mahallesi’nde bulunan Barış Pınarı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen ve Talha Bora Öge ve orkestrasının sahne aldığı Şiirlerle Türkü Konserinde vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, alana serilen sedirin üzerinde vatandaşlarla birlikte konseri takip etti.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, belediye olarak yazı dolu dolu geçirdiklerinin altını çizerek, “Hem şiir dinliyoruz hem türkü dinliyoruz. Gerçekten gençlerimizin örnek alabileceği çok nitelikli bir ekip. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak dolu dolu bir yaz geçirdik. Birçok mahallede mahalle etkinliği yaptık. Kırsal alanlarda kırsal alan mahalle etkinlikleri yapıldı. Şarkılar ve türküler söyledik, ralli yaptık. Farklı farklı etkinliklere imza attık. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Bu tür nitelikli programları her zaman yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızda büyük bir teveccühle programlara katılıyorlar. İnşallah gençlerimizi, ülkemizi ve bu ülkenin geleceğini en iyi şekilde hazırlayacağız. Allah ülkemizin geleceğini güzel eylesin. Türkiye büyüyen güzel bir ülke. Daha da büyüyecek. İnşallah Türkiye’de en güçlü ülkelerden birisi olacak. Bizde birlik ve beraberliği teşvik edici, gençleri internet ortamından biraz daha uzaklaştıran böyle etkinlikler yaparak vatandaşlarımızın birliğini ve beraberliğini teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.