Melikgazi Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında belediye bünyesinde çalışan personellere ilk yardım eğitimi verdi.

Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi Uzman Öğretmeni Sultan Altındiş tarafından Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda verilen eğitimin sonunda katılımcılar, ilk yardım eğitimi sertifikasına sahip oldular.

İş sağlığı ve güvenliği yasası gereğince verilen ilk yardım eğitiminde, belediye bünyesinde çalışan işçi ve memur personellere hayat kurtaran bilgiler verildi. Temel ilk yardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yanık, sıcak çarpması ve burkulmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmalarına ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım ve hasta, yaralı taşıma teknikleri hakkında verilen eğitimle, acil durumlarda hayat kurtaran etkili müdahale becerisi kazandırılmak amaçlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında verilen ilk yardım eğitimiyle katılımcılar bilinçli kurtarma tekniklerini öğrendiler.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi tarafından belirli periyotlarla düzenlenen eğitim seminerlerinin devam edeceğini belirtti.