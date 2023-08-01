Melikgazi Belediyesi’nin sınava hazırlanmak isteyen öğrencilere ücretsiz olarak imkân sağladığı 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yeni dönem Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kurs kayıtları başladı.

Melikgazi Belediyesi olarak eğitim ve öğretim hizmetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi eğitim ve eğitimcinin dostu ve en büyük destekçisidir. Bunu da eğitim hayatına yaptığımız yatırım ve hizmetlerde görebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bu yılda liseden mezun durumdaki öğrencilere ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık kursları vereceğiz. Kayıtlarımız başladı. Öğrencilerimizin gelecek hayallerine ışık tutmak için destek sağladığımız YKS kurslarımızla bu yıl da hizmet vermekteyiz. Sınava hazırlanmak isteyen öğrencilerimiz, İldem, Tınaztepe, Danışmentgazi ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri’nde ücretsiz olarak kurslarımıza katılabilir; uzman öğretmenlerimiz ile birlikte çalışmalarına devam edebilirler. Kurslarımızda tüm branş dersleri verilecektir. Eğitimli gençlerimiz bu ülkenin geleceğidir” dedi.

YKS kurslarına ücretsiz kayıt olmak isteyen öğrenciler, www.melikgazi.bel.tr adresi üzerinden veya 252 16 65-67 numaralı telefondan bilgi alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.