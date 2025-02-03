50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bulunan Melikgazi Belediyesi Akıl Küpü Kütüphanesi’nin açılışı, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde gerçekleştirildi.

Gençlere ve geleceğe yönelik projelere önem veren, ilçede sayısı 15’i bulan Akıl Küpü Kütüphaneleri ile eğitime destek olan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2025 yılı içerisinde birçok projenin açılışını gerçekleştireceklerini belirterek şunları söyledi;

"Akıl Küpü Kütüphanemizi ilk defa bir okulda açıyoruz. 50. yıl Dedeman Okulu’nu yeni yerine, yani Hulusi Akar Bulvarı’na taşımıştık. Çok güzel bir okul oldu ve başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu başarıya bir katkı sağlamak için Akıl Küpü Kütüphanemizi açtık. Milli Eğitim camiasına, çocuklarımıza hayırlı olsun. Allah gençlerimizin geleceğini güzel eylesin."

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı ikinci kanaat döneminin Akıl Küpü Kütüphanesi açılışıyla yapılmasının, eğitim ve öğretimin nezaketine uygun olduğunu belirterek hayırlı olsun dileklerini iletti. Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) Başkanı Hacı Ali Çakıcı ise, Melikgazi’ye kazandırdığı okullar ve kütüphaneler için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti. Kayseri’de ve Melikgazi’de öğrencilerin nitelikli eğitim almaları konusunda akademiler, kütüphaneler ve kurslar bakımından önemli çalışmalar yapıldığını belirten Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, "2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının ikinci yarısının hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kayseri’mizde ve özellikle Melikgazi’mizde Milli Eğitim Bakanlığımızın, Valiliğimizin, Melikgazi Belediyemizin ve hayırseverlerimizin katkılarıyla sınıf konusunda ciddi aşamalar kaydedilmiştir. Aynı zamanda öğrencimizin nitelikli eğitim ve öğretim almaları konusunda da akademiler, kütüphaneler ve kurslar bakımından önemli çalışmalar görülmekte. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.