2,5 milyon lira destekle Havacılık ve Uzay Teknoloji Festival’inde stant açan tek Kayseri belediyesi Melikgazi, TEKNOFEST’te Kayseri’ye ilk Türkiye birinciliği ve çeşitli dereceler kazandıran takımları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın elinden ödüllendirdi.

Melikgazi Belediyesi ev sahipliğindeki ödül töreni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başta olmak üzere, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Millet Vekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Murat Cahit Çıngı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hüseyin Okandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Behameddin Karaköse, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, öğrenciler ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri’ye kazandırılan ilk Türkiye birinciliğinin gençlere motivasyon kaynağı olacağına, önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST’e desteklerinin devam edeceğine ve toplamda 2,5 milyon liralık teknolojik destek sağladıklarına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetin Türkiye Yüzyılı’nda burada almış olunan ödüller son derece önemli. İnşallah bundan sonra da bu ödüllerle, desteklerle birlikte Melikgazi Belediyesi’nde çok daha farklı çalışmalarımız olacak. Özellikle gelişmiş ülkeler kategorisine çıkabilmek için ar-ge projelerine harcanan yatırım miktarı, teknolojiye harcanan paranın ve savunma sanayinin seviyesi çok önemli. Bu yılda TEKNOFEST’e Melikgazi Belediyesi olarak katıldık. Elimizdeki üniversite, lise ve ilkokul projelerine destek verdik. Bununla da yetinmeyip Kayseri’ye ilk kez birincilik getirdik. Geçtiğimiz yıl 1 milyon lira tutarında, bu sene 1,5 milyon lira tutarında ilave destekle toplam 200 takım projesini kabul ettik. Yapılan incelemelerde 18 proje arasında 4 projemiz dereceye girerek ödül almaya hak kazandı, bunun haricinde destek vermediğimiz dört takıma da ödül veriyoruz. Açıklanan sonuçlara göre Vortex takımı İnsansız Hava Aracı (İHA) kategorisinde Türkiye Birinciliğine, Havtek takımı Dikey İnişli Roket kategorisinde Türkiye Üçüncülüğüne, ARF 203 takımı Tarımsal İnsansız Hava Aracı (TIKA) kategorisinde Türkiye İlk Beş ödülüne, NEVASOFT takımı ise Tanıda Doktora Yardımcı Yapay Zekâ Destekli Kan Analiz Yazılımı projesiyle ön kuluçkaya hak kazanarak gurur kaynağımız olurken; Optimum Roude takımı Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisinde Türkiye birinciliği, Çalım takımı Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kategorisinde Türkiye İkinciliği, Vneural takımı Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması kategorisinde Türkiye Beşinciliği, Sangal İha takımı TEKNOFEST Uluslararası İnsansız Hava Aracı kategorisinde performans ödülü namına Kayseri’nin gururu oldular. Rektörlerimizi, akademisyen arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, “Gençlerimiz her anlamda araştırdılar ve çok yoğun bir şekilde, gayret ettiler. Çalışmayla, zekâyla çok ciddi katkılar sağladılar ve çok şükür önemli gelişmeler elde ettiler. Bu istikamette ilerleyerek çok daha büyük yerlere ulaşacağız. Her şey hayalle başlıyor. Somut bir adımla çalışmaya başlamak gerekiyor. Bu manada özellikle üniversitedeki öğrencilerimize, gençlerimizin oradaki öğretmenlerine iş düşüyor. Sağlam adımlarla emin adımlarla yere sağlam basalım. Bugün için yarın için birtakım başarılar, sevindirici olaylar var fakat uzun vadede milletimizin teminatı için her zaman eğitim şarttır. Tarihimizi, atalarımızı bileceğiz biz bu milletin büyük bir millet olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. 85 milyon bir aile, bir milletiz biz. Tek yürek tek yumruk olmalıyız. Hepimiz gençlerden bir şeyler bekliyoruz. Ülkenin geleceği sizin ellerinizde. Düşünmeyi bırakmayın, düşünün hayal edin. Gençlerimiz Kayseri’nin ve Türkiye’nin gurur kaynağı oldular. Hayırlı uğurlu olsun. Daha nice başarılara. Durmak yok, rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok, şımarıklık yok; aynı ciddiyet, aynı samimiyet, aynı hassasiyette çalışmalar yürüteceğinize inancım sonsuz” dedi.