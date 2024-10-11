Türkiye’ye örnek olacak, inovatif projelerle Melikgazi’nin yaşam standardını yükseltmeyi başaran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sağlık alanında hayata geçirdiği projeleriyle takdir topluyor.

Melikgazi’ye 5 buçuk yıl gibi kısa bir sürede rekor yatırımlar yapan Başkan Palancıoğlu, ilçeye kazandırdığı 15 adet aile sağlığı merkezinin sayısını hızla artırıyor. ’Önce sağlık’ temasıyla vatandaşların yüzünü güldüren Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi’ye 5 yılda içerisinde 21 okul, 15 kütüphane, 15 aile sağlığı merkezi, 15 sosyal tesis, 18 cami, 9 Kur’an Kursu ve daha birçok rekor hizmeti kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde sağlık hizmeti almaları büyük kolaylık. “Önce insan”, “önce sağlık” diyoruz ve insana değer veren hizmetlerimizle vatandaşlarımızı memnun ediyoruz. Mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz butik sağlık ocaklarımız sayesinde vatandaşlarımız ulaşımda sorun yaşamadan, yürüyüş mesafesinde, kendi aile hekimlerinden hızlı ve kolay bir şekilde sağlık hizmeti alabiliyorlar. Aile sağlığı merkezlerimizin sayısını artırıyoruz. Sağlık alanında yeni fikir ve yatırımlarımız da söz konusu. Özellikle Melikgazi’yi sağlık turizmi açısından bir merkez haline getirmeyi hedeflediğimiz projemiz “Sağlık Turizmi Kampüsü” çok ses getirecek. Bilindiği üzere vatandaşlarımızın sağlık hizmeti almak için farklı şehirlere veya ülkelere tedavi amacıyla yaptığı seyahatler sağlık turizmini geliştirdi. Sağlık Turizmi Kampüsümüz ile diş, göz, saç ekimi, estetik, genel cerrahi, diyet gibi 12 farklı alanda poliklinikler olacak ve Kayseri’ye sağlık turizmini kazandırmış olacağız inşallah. Sağlık alanında yenilikçi bakış açımızla, vatandaşlarımıza verdiğimiz değerle yatırımlarımız çığ gibi büyüyecek. Bu noktada bizlere destek olan hayırseverlerimize ve emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir özveri ile projelerimiz hızlı bir şekilde hayata geçiyor maşallah. Melikgazi’mizde her yaştan vatandaşımızın ihtiyacına yönelik hizmetlerimizi kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.