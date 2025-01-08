Melikgazi’de hayata geçirdiği öncü ve örnek yatırımlarıyla gönüllerde taht kuran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdığı sağlık yatırımlarıyla takdir topluyor.

Vatandaşlara sağlık hizmeti almaları noktasında büyük kolaylık sağlayan Başkan Palancıoğlu, butik tarzda hayata geçirdiği aile sağlığı merkezleri ile yaşam standartlarını yükseltiyor. Sağlık alanında yeni yatırımlara devam eden Başkan Palancıoğlu, ilçeye kazandırdıkları aile sağlığı merkezlerinin sayılarını artıracaklarını belirterek şunları söyledi:

“Melikgazi’ye hizmet etme noktasında büyük bir aşkla ve gayretle hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla kısa sürede rekor hizmetlere imza attık. Eğitim, sağlık, kültür, sosyal yaşam, kentsel dönüşüm gibi birçok alanda vizyoner bir yaklaşımla beklentinin çok üstüne çıkmayı başardık. “Sağlık” en çok ehemmiyet verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde, ulaşım sıkıntısı yaşamadan, , kendi aile hekimlerinden hızlı ve kolay bir şekilde sağlık hizmeti almaları adına 15 adet aile sağlığı merkezini ilçemize kazandırdık. “Önce sağlık” dedik ve ilçemizi tamamlanan, yapımı devam eden, yapımı kısa sürede tamamlanacak olan aile sağlığı merkezleri ile donattık. Bu sayı artarak ilerlemeye devam ediyor. Bizler de vatandaşlarımızı memnun ediyor olmanın motivasyonuyla yeni projelere öncülük etmeye devam ediyoruz. Aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra “Sağlık Turizmi Kampüsü” gibi yatırımlarımız da söz konusu. Diş, göz, saç ekimi, estetik, genel cerrahi, diyet gibi 12 farklı alanda polikliniğin hizmet vereceği Sağlık Turizmi Kampüsümüz ile Kayseri’mize sağlık turizmini kazandırmış olacağız. Bizim tempomuza ayak uyduran, yüz güldüren hizmetlerimizi hayata geçirirken emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi’miz için 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hitap eden çalışmalarımıza devam edeceğiz.”