Melikgazi Belediyesi üst yapı çalışmaları çerçevesinde asfalt çalışmalarına son hızla devam ediyor.

İlçe genelinde rekor seviyeye ulaşan hizmetler, Belsin bölgesi Taha Carım Bulvarı’ndaki yol yenileme çalışmaları ile sürüyor. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu yol yenileme çalışmalarının son hızla devam ettiğini belirterek, “Belsin bölgesi Taha Carım Bulvarı’ndaki asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor. Yaklaşık bir hafta süren yol yenileme çalışmamızda sona geldik. Alt yapı kurumlarının çalışmaları bittikten sonra görevi biz devralıyoruz. 2 kilometreye yakın yolda hizmetlerimizin daha hızla olması için çift ekipmanla çalıştık. Kısa sürede de yolu tamamladık. Yaklaşık 5 bin ton asfalt kullandık. Melikgazi’mizin bütün bölgelerinde başlattığımız hizmetleri aksatmadan yürütüyoruz. Hasar gören yolların da çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için çok önemli. Tüm ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Melikgazi olarak rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Yine ihtiyacı olan yerlerde çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek” dedi.