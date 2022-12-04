Melikgazi’ye fidan değil ağaç diktiklerini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’nin hızlı ağaçlanması için zamandan kazandıklarını belirtti.

Melikgazi’ye fidan değil ağaç diktiklerini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’nin hızlı ağaçlanması için zamandan kazandıklarını belirtti.

Birçok ilden aldıkları yeni fidan ve ağaçları fidanlığa getirdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu; “Melikgazi’yi güzelleştirmek ve daha nefes alan bir ilçe yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. 10-15 yıllık ağaçları toprakla buluşturarak Melikgazi’ye en az 10 yıl kazandırmış oluyoruz. 5, 10, 15 sene küçük fidanların büyüyüp belli bir hale gelmesini tabi ki sağlıyoruz. Ama bunun haricinde de büyük ağaçlarımızı toprakla buluşturarak Melikgazi’ye zaman kazandırıyoruz. Şuan fidanlığımızda bulunan fidanlarımızı da inşallah toprakla buluşacağız. Melikgazi’yi de süslemek için kokulu mavi servilerimizi dikeceğiz. Yaşadığımız ortam ne kadar yeşil, ne kadar güzel olursa bizler o kadar mutlu oluruz. Onun içinde sürekli ağaçlar, fidanlar getirerek bunları toprakta buluşturuyoruz. İnşallah bunlar toprakla buluştuğunda Melikgazi’ye en az 10 yıl kazandırmış olacağız. Allah imkan verdikçe de ağaçları dikip çevreyi yeşillendireceğiz. Melikgazi’de çınar ağaçları diktiğimizde 300, 400 sene Kayseri’de toprakta yaşayacak ve gelecek nesillere aktarılacak. Yeni dikimini yapacağımız ağaçlarımız ilçemize hayırlı olsun” dedi.