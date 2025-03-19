Melikgazi Belediyesi eğitim yatırımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Eğitimde öncü adımlarına her geçen gün yenisini ekleyen Melikgazi Belediyesi, ilçeye tam 22 okul, 15 Akıl Küpü Kütüphanesi kazandırdı. Çocukların ve gençlerin eğitimi için gerçekleştirdikleri rekorları taçlandırmaya kararlı olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemiz birçok yatırım ve projeyle vatandaşlarımıza nitelikli hizmet sağlamaya devam ediyor. "Önce eğitim", "önce gençlik" anlayışımızla ilçemize kısa sürede 22 okul, 15 kütüphane kazandırdık. Bu sayıyı artırarak ilerlemeye de devam ediyoruz. Melikgazi’miz nüfus itibariyle birçok ilden daha büyük bir ilçe. Haliyle çocuk ve genç nüfusumuz oldukça yoğun. Melikgazi Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine destek olmak için canla başla çalışıyoruz. İhtiyaç olan mahallelere kazandırdığımız 22 okulumuz ve 15 kütüphanemizle binlerce öğrencimize destek oluyoruz. Gençlerimiz için, eğitim için canla başla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yenilikçi eğitim projeleri merak uyandırıyor

Türkiye’de ‘en çokların’ belediyesi olarak markalaştıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, gençlerin eğitimine yönelik dev yatırımların yolda olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Gelişim, eğitim ve öğretim için vizyoner projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bunların arasında bizleri en çok heyecanlandıran Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemiz. Kayseri’nin havacılık tarihini gençlerimizle yeniden yazacağız inşallah. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında lisemiz hayata geçecek. Yapımı tamamlanan, eğitim veren okullarımız dışında Çocuk Üniversitesi, 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Dahiler Koleji gibi yenilikçi ve farklı projelerimiz de söz konusu. Okulların yanı sıra Akıl Küplerimizle gençlerimize adeta yeni bir sosyalleşme alanı oluşturduk. Akıl Küplerimiz gençlerimiz arasında popüler olmuş durumda. Şu anda üye sayımız 60 bini aşmış durumda. Gençlerimiz Akıl Küplerimizle hem ders çalışabiliyor hem de kaliteli zaman geçirebiliyorlar. Gençlerimizin eğitimine destek verecek ileriye dönük projelerimizle her zaman onların yanındayız."