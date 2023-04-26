Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi’nin 1 buçuk milyon TL destek olduğu ve finale kalan 16 takımın TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali katıldığını söyledi.

27 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST için 16 takıma 1,5 milyon lira destek olduklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "27 Nisan’da başlayacak olan ve 5 gün sürecek festivalde Türkiye’nin dört bir yanından TEKNOFEST heyecanına ortak olan genç beyinler arasında yarışmalar düzenlenecek. Gençlerimizin kendileri tasarlayarak ürettikleri teknolojik projeleri görünce gurur duyuyoruz. Böyle gençlerimiz olduğu sürece ülkemizin geleceği emin ellerde demektir. Üreten, çalışan, alın teri döken gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. TEKNOFEST yarışmalarında tüm liseli gençlerimizin ve üniversiteli gençlerin çalışmalarını çok değerli. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak festivalde stand açtık. Burada desteklediğimiz takımları ve projelerini tanıtacağız. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Onları yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Katılmak isteyen herkesi bekleriz” dedi.