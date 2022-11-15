Kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni hizmetlerle yepyeni bir mahalle haline gelen Kazım Karabekir Mahallesi’ne yeni bir Akıl Küpü Kütüphanesi kazandıran Melikgazi Belediyesi, kütüphanenin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni hizmetlerle yepyeni bir mahalle haline gelen Kazım Karabekir Mahallesi’ne yeni bir Akıl Küpü Kütüphanesi kazandıran Melikgazi Belediyesi, kütüphanenin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Törende konuşan Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Şeref Bölükbaşı "Mahalleme yapılan hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Çok şükür mahallemizde açılış ve temel atma törenleri bitmiyor. Yeni yapılacak olan kütüphanenin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla beraber Kazım Karabekir Mahallesi’nin önünün açıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu da, "Kayseri’nin en lüks mahallelerinden biri oldu. Çalışmalarımız devam edecek. Burası 39 blok 2000 daire, 120 dükkandan oluşan bir yapılaşma var. Burada sağlık merkezinden parkına, okuluna kadar çok güzel bir yer oldu. Gençlerimiz açısından buraya güzel bir kütüphaneyi kazandırıyoruz. Alt katında bir de kafesi olacak hem yaşlılarımız ve hem de bayanlarımız istediği zaman burayı kullanabilir. Türkiye’de en fazla okul yapan belediyeyiz. Buna ilave olarak 8 adet kütüphane yapıyoruz. 3 adet de teknoloji atölyesi açtık. Farklı bir projemiz daha var. Bu sene Teknofest’e katılacak olan öğrencilere 1.5 milyon TL proje desteği vereceğiz. Burada bir pazar yeri ve sağlık ocağı ihtiyacı vardı onu da yaptık. Yakında ikisinin de açılışını yapacağız. Okullarımızın tamir, bakım, onarım işlerini de yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı projelerinin en önemlileri arasında gençlik ve eğitim projeleri yer alıyor. Melikgazi olarak mahallelerimiz için gayretle çalışmalarımız devam ediyor. Burasının 2. etabının çalışmasını son noktaya getirdik. Kentsel dönüşüm son hızıyla devam ediyor. Yeni kütüphanemizin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

"Hayırlı bir işe daha Kayseri’mizde imza atıyoruz"

Kayseri’nin kütüphaneler şehri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, "Hayırlı bir işe daha Kayseri’mizde imza atıyoruz. Kayseri’miz yapılan işlerle daha da gelişiyor. Kazım Karabekir Mahallesi yüz akımız olan bir mahallemiz. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Kayseri’mize ve Melikgazi’mize bu güzel kütüphanemizin hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

"Akıl Küpü Kütüphanelerinin Türkiye’ye örnek olmasını isterim"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, Türkiye’ye örnek olan projenin giderek yaygınlaşmasına mutlu olduğunu söyleyerek, "Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bu blokların arasındaki bu muhteşem yeşil alanı görünce çalışmaların bitmiş ve her şeyin düşünülmüş olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Başkanımızı tebrik ederim. Akıl Küpü Kütüphanelerinin Türkiye’ye örnek olmasını isterim. Kütüphaneler bizim gençliğimiz için çok önemli mekanlar. Emeği geçen belediyemize ve tüm ekibine teşekkür eder, kütüphanemizin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

Temel atma törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi MHP İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, mahalle muhtarları ve mahalleliler katıldı.