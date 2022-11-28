İlçeye birçok yeni yol kazandıran Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi’nde yeni bir imar yolunu daha açarak yol çalışmalarına başladı.

İlçeye birçok yeni yol kazandıran Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi’nde yeni bir imar yolunu daha açarak yol çalışmalarına başladı.

Alt yapısı tamamlanan yerlerde çalışma yaptıklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizin her mahallesinden alt yapı ve üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor. İhtiyaç olan yerlerde yeni yollar açarken, bakım onarım gereken yollarda da yama yapıyor yollarımızı yeniliyoruz. Dolayısıyla Altınoluk Mahallesi Vadi Sokak’ta alt yapısı tamamlanan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmalara sıcak asfalt sermeye başladık. 1.200 ton asfalt atılarak yol çalışmamızı bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Bu çalışmasının dışında diğer mahallelerimizde yol çalışmalarına devam ediyoruz. Kış gelmeden asfaltı olmayan yol koymayacağız. Yol çalışmalarımızdan sonra yaya yolunu da yapıp, vatandaşlarımız için kullanıma hazır haline getireceğiz. Yeni yolumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.