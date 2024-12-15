Referans ve örnek geri dönüşüm çalışmalarıyla bilinen Melikgazi Belediyesi, 2024 yılında toplamış olduğu 8.500 ton geri dönüşüm ile doğadan 90.000 ağacının kesilmesini önlerken, 65 tona yakın topladığı atık yağ ile de 65 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesini önledi.

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı hedeflediklerini, toplanan atıkların ekonomiye geri kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Çevre dostu bir belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ev ve iş yerlerinin yanı sıra geri dönüşüm noktalarından topladığımız binlerce ton atığı ekonomiye kazandırıyoruz. Haftalık düzenli olarak 4 bin binadan ve çeşitli işyerlerinden 2024 yılında 8.500 ton karışık ambalaj atıkları toplanarak, 90 bin adet ağacın kesilmesi önlendi. 2024 yılı içerisinde kabaca Melikgazi ilçe sınırları içerisinde yaklaşık 65 ton atık yağ toplanırken, böylece 65 milyon metreküp temiz suyun kirlenmesi de önlenmiş oldu. Ayrıca bir eğitim tesisi gibi hizmet veren geri dönüşüm tesisimizde bilgilendirme ve farkındalık eğitimleri kapsamında 5 bin öğrenciye sıfır atık eğitimi verildi. Ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Melikgazi hedefliyoruz. İlçemizde atıkların toplanması noktasında başarı oranımız oldukça yüksek. Geri dönüşüm çalışmalarımızda bize destek veren vatandaşlarımıza, esnafımıza ve tüm kamu kurum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Geleceğe yaşanabilir bir çevre ve yaşanabilir bir şehir bırakabilmek için ’Sıfır Atık’ hedefi ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geri dönüşüm çok önemli ve hayati bir mesele. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.