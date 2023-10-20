Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisi 2023-2024 sezonunda ilk hafta karşılaşmaları bugün oynanacak olan iki maç ile başlayacak.

Gençler Ligi Kızlar Kategorisi’nde Kayseri’yi temsil eden Melikgazi Kayseri Basketbol ise ilk maçına yarın çıkacak. Sarı kırmızılı takımın ilk hafta rakibi kendi evinde Galatasaray olacak. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.

Maçı Ahmet Murat Arıkanlı yönetirken, Ünal Özdemir ile Osman Kıncal ise yardımcılıklarını üstlenecek.