Euro Cup Women F Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın gruptaki 4. maçına çıkacak. Kayseri ekibinin rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiacos SFP olacak.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi takım 5 puan ile ikinci sırada bulunurken, Melikgazi Kayseri Basketbol ise 4 puan ile üçüncü sırada yer alıyor. Grubun ilk maçında kendi evinde ağırladığı Olympiacos SFP’ye 69-85 yenilen Melikgazi Kayseri Basketbol, bu kez rakibinden rövanşı almak istiyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol ilk maçta mağlup olduktan sonra deplasmanda MBK Ruzomberok’u 87-63 yenmiş, son olarak yine kendi evinde grup lideri TTT Riga ekibine ise 60-80 yenilmişti. Yarın, Yunanistan’ın Pire kentinde bulunan Peace and Friendship Stadium’da oynanacak olan önemli karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.