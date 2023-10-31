Euro Cup Women F Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, yarın gruptaki 4. maçına çıkacak. Kayseri ekibinin rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiacos SFP olacak.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi takım 5 puan ile ikinci sırada bulunurken, Melikgazi Kayseri Basketbol ise 4 puan ile üçüncü sırada yer alıyor. Grubun ilk maçında kendi evinde ağırladığı Olympiacos SFP’ye 69-85 yenilen Melikgazi Kayseri Basketbol, bu kez rakibinden rövanşı almak istiyor.

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Melikgazi Kayseri Basketbol ilk maçta mağlup olduktan sonra deplasmanda MBK Ruzomberok’u 87-63 yenmiş, son olarak yine kendi evinde grup lideri TTT Riga ekibine ise 60-80 yenilmişti. Yarın, Yunanistan’ın Pire kentinde bulunan Peace and Friendship Stadium’da oynanacak olan önemli karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.