Melikgazi Kadın Basket takımı; ligin 9. hafta maçında Çukurova Basket takımının konuğu olacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde (TKBL) mücadele veren Melikgazi Basket takımı; yarın deplasmanda ÇBK Mersin ile karşılaşacak. Geride kalan 8 haftada 3 kez kazanabilen sarı kırmızılılar, ligin 9.hafta maçında kazanmak arzusunda.

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Tolga Edis, Ahmet Murat Arıkanlı, Ali RIza Pınat hakem üçlüsünün görev alacağı müsabaka, 7 Aralık 2024 Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak. Bu önemli maç saat 18:00’de başlayacak.

Kaynak: iha