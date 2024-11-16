Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melikgazi Kadın Basket takımı, sahasında lidere yenildikten sonra puan tablosunda 10. sıraya geriledi.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Melikgazi Basket takımı, 6 müsabaka sonrasında 10. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan hafta sahasında oynadığı Fenerbahçe maçından farklı mağlup ayrıldı.

Sahasında istediği sonuca imza atamayan Melikgazi Basketbol, puan tablosunda 10. sırayla geriledi. Oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde eden sarı-kırmızılı ekip 53 averajla 10. sırada kendisine yer buldu.

Kaynak: iha