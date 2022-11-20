Melikgazi Belediyesi Anbar 19 Mayıs Mahallesi’nde hayırsever işbirliği ile Hisar Cami’nin yapımına başlayacak.

Melikgazi Belediyesi Anbar 19 Mayıs Mahallesi’nde hayırsever işbirliği ile Hisar Cami’nin yapımına başlayacak.

Melikgazi’ye yeni bir ibadethane daha kazandıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Melikgazi’mize birçok projeyi ve yeni tesisleri kazandırmaya devam ediyoruz. Sağlık ocağı, sosyal tesis, okul, cami, kuran kursu yapıyoruz. 19 Mayıs Mahallesi’nde şu anda gerekli olan vatandaşlarımızın yoğun olduğu ve ihtiyacı olan bir bölgede ihalemizi yaptık, inşaatı başlayacak. Dini eğitimlerin temel taşı olan camilerimizin desteklenmesi çok güzel. Kayseri bu konuda çok şanslı maşallah. Camilerimiz birliğimizdir, dirliğimizdir. Kayseri’de hayırseverlik kültürü çok yaygın. Nereye baksanız bir hayır hizmeti. İhtiyaç olan yerlerde ihtiyaca yönelik çalışma yapıyoruz. Camimiz zemin ve bayanlar mahfili olmak üzere bahçesinde 55 metrekare bir de şadırvanı ile hizmet verecek. 7 milyon 500 bin TL yatırım bedeline sahip olan camimizin yakında temelini atacağız. Şimdiden Anbar halkına ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.