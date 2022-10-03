Melikgazi Belediyesi, trafiğin güvenli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirmek için 2022 yılı sezonunda 150 kilometrelik yolda çizgi yenileme çalışması yaptı.

Melikgazi Belediyesi, trafiğin güvenli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirmek için 2022 yılı sezonunda 150 kilometrelik yolda çizgi yenileme çalışması yaptı.

Yol çizgileri, trafik uyarı ve tanzim işaretleri ile trafik güvenliğinin artırıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Rutin olarak yürütülen program dâhilinde trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacı ile kentin çeşitli sokak ve caddelerinde yürütülen yol çizgileri boyama ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Ekipler Abdülhamit Han Bulvarı’nda yol çizgileri ve yaya yolu yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Yollar ve bulvarlar üzerindeki silinmiş yol çizgileri belediyemiz koordinasyonunda yenilenerek gidiş-geliş güzergâhları belirlendi. Sadece yolları yapmakla kalmıyoruz yol güvenliğini sağlamak için yol çizgilerini de yapıyoruz. Böylece sürücüler de bir nevi trafik kuralları konusunda farkındalık sahibi oluyor. 2022 sezonunda Melikgazi ilçesi genelinde 150 kilometrelik yolda çizgi yenileme çalışması yapıldı. Okul önlerindeki kasisler ve uyarıların görünür olması için de boyama çalışmaları yapan ekipler, trafik akışının bozulmaması için duraklarda ve araç park yerlerinde de yol çizgi çalışması yapıyor” dedi.