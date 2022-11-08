A Milli Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Belçika ve Sırbistan maçları öncesinde konuştu. Melih Mahmutoğlu, takımın gücüne inandığını belirterek, “4’te 4 yapacak gücümüz var” dedi.

A Milli Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Belçika ve Sırbistan maçları öncesinde konuştu. Melih Mahmutoğlu, takımın gücüne inandığını belirterek, “4’te 4 yapacak gücümüz var” dedi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde 11 Kasım Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda Belçika ile, 14 Kasım Pazartesi günü ise deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarına devam ediyor. Çalışmalar öncesinde Kaptan Melih Mahmutoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın 4’te 4 yapması gerektiğinin altını çizen Mahmutoğlu, “Herkesin bildiği üzere 4’te 4 yapmamız gereken penceredeyiz. Bizim için çok önemli olacak. Belçika ile oynayacağız. Adım adım bakmak istiyoruz. Ama çok da sağlıklı bir ortamda oynayamayacağız. Hazırlanma fırsatımız çok yok, kendi takımlarımıza da gidip geri geleceğiz. Cuma günü elimizden gelenin en iyisini yapıp Türkiye’ye yakışan basketbolu oynayacağız. 4’te 4 yapacak gücümüz var ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Tüm halkımızı maça davet ediyorum. Dünya Kupası’na katılacak gücümüz var. Bu 2 maçı sağlıklı şekilde umarım galibiyetle kapatırız” ifadelerini kullandı.