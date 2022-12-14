İzmir’de Meles Çayı’na düşen araçta bulunan 1’i çocuk 5 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’de Meles Çayı’na düşen araçta bulunan 1’i çocuk 5 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün meydana gelen ve kentin büyük bölümünü etkisi altına alan sağanak yağmurda, Meles Çayı’na bir aracın düştüğü ve araçta 5 kişinin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Araçta mahsur kalan 1’i çocuk 5 kişi, görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılma anı ekipler tarafından kayda alınırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın sosyal medya hesabında paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "İzmir ilinde dereye düşen araçta mahsur kalan 5 vatandaşımız, ekiplerimiz tarafından sağlık durumları iyi olarak kurtarılmıştır" ifadelerine yer verildi.