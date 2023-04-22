Hatay’da depremde evleri zarar gören ve ailesiyle birlikte konteyner kentte yaşayan Melek’e bir hediye de “Mehmet Amca” diye seslendiği Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’dan geldi.

Hatay’da deprem sonrasındaki görüntüleri ile tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı Melek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın destekleriyle konteyner kentte ailesiyle birlikte yeni bir yaşama başlamıştı. Çok istediği ve hayal ettiği bilgisayarına da kavuşan Melek’e bir hediye de Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’dan geldi. Ramazan Bayramı öncesinde istediği bayramlık kıyafetlere ve ayakkabılara kavuşan Melek, video aracılığı ile Başkan Kanar’a teşekkür etti.

Melek paylaştığı videoda “Mehmet Kanar amca seni çok seviyorum. Bayram giyimlerimi aldım. Çok çok teşekkürler” dedi.