Melek Zeynep Bulut’un performatif, deneysel bir mekan kurgusu olan eseri “Açık Yapıt”, Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye’de bu özel davetle ilk kez gösterime açılan “Açık Yapıt”, 19 Kasım’a dek ziyaret edilebilecek.

Melek Zeynep Bulut’un performatif, deneysel bir mekan kurgusu olan eseri “Açık Yapıt”, Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı özel daveti ile ziyarete açılan esere sanatseverler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Son 20 yılın en etkili eserlerinden biri oldu”

Açık Yapıt, Haziran 2023’te Londra Bienali’nde tarihi Somerset House’un avlusunda sergilenmesinin ardından 47 ülke ve 22 üniversite arasından seçilerek “Public Award”ı kazanmıştı. Bu teatral anıt, çeşitli çağdaş sanat otoriteleri tarafından “Son Anıt” olarak yorumlanarak sergilendiği ilk günden itibaren uluslararası basında önemli bir yer edindi.

Eseri görmek için Karabük’ten geldiğini söyleyen uzman sanat tarihçisi Büşra Nur Altan, “Bu eser hem dünya çapında ödül almış olması sebebiyetiyle hem de metal malzemenin kullanımı açısından benim için önemliydi. O yüzden görmek için çok güzel bir eser olmuş. Melek Hanım’ı tebrik ediyorum. Ben demirin şehri Karabük’ten geliyorum bu eseri görmek için. Eserde metal malzemeden yapıldığı için kendi şehrimle özdeştirdim” diye konuştu.