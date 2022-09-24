Espark Alışveriş Merkezi’nin düzenlediği Melike Şahin konseri serin hava koşullarına rağmen yaklaşık 11 bin kişinin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Espark Alışveriş Merkezi’nin düzenlediği Melike Şahin konseri serin hava koşullarına rağmen yaklaşık 11 bin kişinin katılımıyla yoğun ilgi gördü.

Eskişehir’de birçok etkinliğe imza atan Espark Alışveriş Merkezi, 15’inci yaşını kutladı. Espark Alışveriş Merkezi yönetimi, 15’nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde tüm Eskişehirlilerin davetli olduğu Melike Şahin konseri organize etti. Dün akşam alışveriş merkezinin açık otoparkında ücretsiz olarak gerçekleştiren konserde sevilen sanatçı Melike Şahin sahne aldı. Yaklaşık 11 bin kişinin katılım gösterdiği coşku dolu konserde vatandaşlar dilediğince eğlendi. Düşük hava sıcaklığına rağmen binlerce insanın bir arada bulunduğu konser renkli görüntülere sahne oldu