Hatay’ın Antakya ilçesi Gazi Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Turgutlulu öğretmen Melek Akkoç enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Hatay’ın Antakya ilçesi Gazi Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Turgutlulu öğretmen Melek Akkoç enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sırasında Hatay’ın Antakya ilçesi Gazi Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Melek Akkoç enkaz altında kalarak vefat etti. 27 yaşındaki genç öğretmenin ölüm haberi Turgutlu ilçesinde büyük üzüntüye sebep olurken Melek öğretmenin cenazesinin bu akşam Turgutlu’da olacağı ve yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.