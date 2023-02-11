Hatay’ın Antakya ilçesindeki Antakya Gazi Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki Melek Akkoç, 6 Şubat’ta enkaz altında kaldı. Enkazdan cansız bedenine ulaşılan Akkoç’un cenazesi, memleketi Manisa’nın Turgutlu ilçesine getirildi. Genç öğretmenin cenazesi, öğle namazının ardından yapılan cenaze töreniyle gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde görev yapan ve deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ortaokul öğretmeni Melek Akkoç, memleketi Manisa’nın Turgutlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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