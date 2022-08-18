Pop müzik sanatçısı Melek Mosso, 30 Ağustos Zaferinin 100. Yılında Manavgat’ta konser vereceği bildirildi.

Pop müzik sanatçısı Melek Mosso, 30 Ağustos Zaferinin 100. Yılında Manavgat’ta konser vereceği bildirildi.

Manavgat Belediyesi, Manavgat halkının 30 Ağustos Zaferinin 100. yılını daha coşkulu bir şekilde kutlaması amacıyla bir dizi etkinlik organize etti. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, öncülüğünde düzenlenecek olan bayraklı meşaleli fener alayı sonrasında pop müzik sanatçısı Melek Mosso konser verecek. Sözen’in katılacağı Fener Alayı, Saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak.

Belediyenin Manavgat halkına dağıtacağı meşaleler ve bayraklarla coşkulu bir şekilde yürüyecek olan Manavgatlılar, havai fişek gösterisi ve Melek Mosso konserini izlemek için Atatürk Kültür Merkezine ulaşacak. Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in Manavgat halkına hitabı ve havai fişek gösterisi sonrasında Mosso sahne alacak. Melek Mosso en güzel şarkılarını Manavgatlılar için seslendirecek.