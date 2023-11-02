Bilecik Belediyesinde görev yapan Çağatay Okatan’ın yazdığı, Doç. Dr. Selma Göktürk Çetinkaya’nın editörlüğünü yaptığı ‘Mektepten Meclise Atatürk ve Yol Arkadaşları’ isimli kitabın tanıtım toplantısı yapıldı.

Tanıtım programına Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve eşi Berat Subaşı, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Bilecik Belediyesi Kitap Kafe önünde gerçekleştirilen programda konuşan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak kültür ve sanat alanında güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırladığımız ’Mektepten Meclise Atatürk ve Yol Arkadaşları’ adlı bu özel kitabın lansmanını yapmak için bir araya geldik. Bu kitap, sadece kâğıt ve mürekkepten ibaret değil; bu sayfalar arasında, geçmişimizin derin izleri, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının cesaretinin, vizyonunun ve fedakarlığının izleri var. Bu kitap, Cumhuriyetimizin temellerini atan o büyük adamların azmi ve inancını gelecek nesillere taşıyan bir mektuptur. Kitabımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Kitabımız 4 milli mücadele liderinin İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Rauf Orbay ve Fethi Okyar’ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ikili ilişkileri üzerinden Kurtuluş Savaşı yılları ve sonrasında gerçekleşen devrimler dönemini ele almaktadır. Harp okulu yıllarından tanışıklıkları, Kurtuluş Savaşı yıllarında ortak mücadeleleri, Cumhuriyete giden süreçte yaşadıkları zorluklar, sevinçler ve hüzünleri kanıtlar ışığında bilimsel bir şekilde incelemektedir."

‘’Eseri ilimizdeki kütüphaneler ile kitap kafemizde okurlarla buluşturacağız’’

Başkan Subaşı, konuşmasının devamında, ‘’100 yıl önce, bir avuç yürekli insan, hayal ettiği bir ülkeyi inşa etmek için yola çıktı. Bugün, bizler bu büyük mirası omuzlarımızda taşımanın sorumluluğunu hissediyoruz’’ ifadelerini kullanan Başkan V. Subaşı, ’’Bu kitap, sadece geçmişe bir saygı duruşu değil; aynı zamanda geleceğe olan güçlü bir taahhüttür. Çünkü bu Cumhuriyet, sadece tarih kitaplarında yaşamıyor. Bu Cumhuriyet, bizim kalplerimizde, sokaklarımızda, okullarımızda ve en önemlisi, çocuklarımızın gözlerinde yaşıyor. Bugün, bu özel kitabı sizlerle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kitap, geçmişimizin bize öğrettiklerini geleceğimize taşımanın bir nişanesidir. Kitabımızı kendi kütüphanemizden yani kitap kafemizden başlayarak tüm kütüphanelere ve üniversite kütüphanelerine göndereceğiz. Bu kitaptan faydalanmak isteyen tüm yurttaşlarımız kütüphanelerde ve üniversite kütüphanelerinde bu değerli esere ulaşabilecekler. Umuyorum ’Mektepten Meclise Atatürk ve Yol Arkadaşları’ kitabı nice öğrencimize ve gencimize bir ilham kaynağı olacak ve Cumhuriyetimizin kahramanca destanını anlatacak genç yetenekleri ortaya çıkaracaktır. Bu değerli kitabımızın sahibi ve yazarı değerli çalışma arkadaşım tarihçimiz Çağatay Okatan’a ve kitapta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.