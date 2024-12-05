İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi, Mektebim Koleji’nin minik öğrencilerine eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), farklı okullardan gelen öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Mektebim Koleji Bilgi Küpü Anaokulu öğrencileri, İZGİM’i ziyaret etti.

ATÖLYELERİ KEŞFETTİLER

Ziyaret, İZGİM Çocuk Kütüphanesi’nde başladı. Minik misafirler, kütüphane hakkında bilgilendirildikten sonra kendi kitap ayraçlarını yapma imkânı buldu. Ardından geri dönüşüm konusunda bilgilendirilen öğrenciler, kadınların üretim atölyelerini gezerek el emeği ürünleri yakından inceledi.

SAĞLIKLI BESLENME KONUSUNDA FARKINDALIK

Mektebim Koleji Bilgi Küpü Anaokulu öğrencileri, sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazanmaları amacıyla Uzman Diyetisyen Gizem Aydın Yüksel ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında çocuklara sağlıklı beslenmenin temel kuralları hakkında bilgi verildi. Paketli gıdaların zararları, süt ve süt ürünlerinin faydaları ile meyve ve sebze tüketiminin önemi eğlenceli bir sohbet eşliğinde anlatıldı.

HEDİYELERLE UNUTULMAZ BİR GÜN

Eğitici ve eğlenceli aktivitelerle dolu bu keyifli gün Çocuk Oyun Odası’nda devam etti. Ziyaretin sonunda minik öğrencilere katılım sertifikaları ve bez çantalar hediye edildi. Öğretmenler ve öğrenciler, bu anlamlı etkinlik için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.