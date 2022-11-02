Meksika’da 1-2 Kasım’da vefat eden ailelerin, akrabaların ve arkadaşların anıldığı Ölüler Günü, Ankara’da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Meksika’da 1-2 Kasım’da vefat eden ailelerin, akrabaların ve arkadaşların anıldığı Ölüler Günü, Ankara’da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Güney Amerika topraklarından biri olan Meksika’da her yıl yakınlarını anmak için kutlanan Ölüler Günü etkinlikleri, Ankara’da bulunan bir salonda gerçekleştirildi. Tarihsel olarak sömürge dönemi öncesiyle bağdaştırılan Ölüler Günü, kurukafa makyajı ve iskeletler ile ölü yakınlarının temsil edildiği görüntülere ev sahipliği yaptı. Programda konuşan Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez, "Bu akrabalarımıza ithafen kutladığımız bir gün. Bu durumda iki noktayı hatırlamayı kutluyoruz. Bu kültür Meksika ve İspanyol kültürünün etkilerinin bir birleşimi. İnsanların akrabalarımız olduğunu hatırlamanın yolu bu. Bu bizim için, ülkeler için çok önemli" dedi. Cadılar Bayramı’ndan çok farklı bir etkinlik olduğunun altını çizen Hernandez, ölülerine geleneksel yemek ve içeceklerini bu özel günde getirdiklerini belirtti.

Etkinliğe birçok ülkenin büyükelçisinin yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.