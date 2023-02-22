Meksika’da 2006 ile 2012 yılları arasında Kamu Güvenliği Bakanı olan Genero Garcia Luna, uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle ABD’de yargılandığı mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu.

Meksika’da 2006 ile 2012 yılları arasında Kamu Güvenliği Bakanı olan Genero Garcia Luna, uyuşturucu kaçakçılığı sebebiyle ABD’de yargılandığı mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu.

Meksika’nın iki dönem önceki Devlet Başkanı Felipe Calderon hükümetinde Meksika Kamu Güvenliği Bakanı görevinde bulunan ve Sinaloa Karteli’yle işbirliği yaptığı gerekçesiyle 10 Aralık 2019’da ABD’de tutuklanan Genero Garcia Luna, çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu kaçakçılığı dahil toplam 5 suçlamadan hüküm giydi. ABD’nin New York eyaletindeki bir mahkemede görülen davada 12 kişilik jüri kararı oybirliğiyle onayladı.

Meksika’da Kamu Güvenliği Bakanı görevinin yanı sıra uzun yıllar Meksika Federal Soruşturma Dairesi Başkanlığı gibi farklı kamu hizmetlerinde görev yapan 54 yaşındaki Garcia Luna’ya mahkemede yöneltilen suçlamaların suç örgütünün yönetiminde bulunmak, kokain dağıtmak için komplo kurmak, kokain bulundurmak ve ABD’ye kokain ithal etmek amacıyla komplo kurmanın yanı sıra ABD’ye vatandaşlık başvurusunda bulunurken yetkililere yalan beyanda bulunmak olduğu ifade ediliyor.

Müebbet hapis cezasına çarptırılabilir

Jüri tarafından suçlu bulunan Garcia Luna’ya verilecek ceza ise henüz açıklanmadı. Cezanın, Sinaloa Karteli’nin eski lideri El Chapo lakaplı Joaquin Guzman’ı da mahkum eden Yargıç Brian Cogan tarafından 27 Haziran 2023 tarihinde açıklanacağı belirtiliyor. Luna’nın en az 20 yıl, hatta ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği bildiriliyor.