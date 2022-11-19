Ünü dünyaya yayılan Pamukkale’yi görmek için Meksika’dan gelen 55 yaşındaki kadın turist, travertenler üzerinde gezerken düşüp beli kırdı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesine sevk edilen turist, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu tarafından uygulanan ve halk arasında omurga dolgusu olarak da bilinen vertebroplasti ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Ünü dünyaya yayılan Pamukkale’yi görmek için Meksika’dan gelen 55 yaşındaki kadın turist, travertenler üzerinde gezerken düşüp beli kırdı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesine sevk edilen turist, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu tarafından uygulanan ve halk arasında omurga dolgusu olarak da bilinen vertebroplasti ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Meksika’da yaşayan Lucia Del Carmen Fregoso Hernandez, Pamukkale ziyareti esnasında, dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Yakınlarının yardımıyla Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne getirilen Hernandez, burada Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu tarafından yapılan muayene sonrası belinde kırıkların olduğunu öğrendi. Ameliyatta, hasar gören omurun içine enjeksiyon ile dolgu maddesinin enjekte edilmesi sonrası hasta bir günde ayağa kalkarak sağlığına kavuştu.

Başarılı ameliyat sonrası hastanın risklerden kurtulduğunu belirten Op. Dr. Muhammet İbrahimoğlu, “55 yaşındaki Meksika uyruklu kadın hastamız Lucia Del Carmen Fregoso Hernandez düşme sonucunda bel ağrısı, ayaklarında uyuşma ve karıncalanma şikâyeti ile hastanemize geldi. Yapılan fiziki muayenede ve radyolojik görüntülemelerin neticesinde belinin iki tarafında L1 ve L2 tipinde kırıkların mevcut olduğunu saptadık. Hastamızın kendisine detaylı bir şekilde durumunu anlattık, kapalı yöntemle yaptığımız vertebroplasti ameliyatını önerdik. Hastamız ile görüşmelerimiz sonrasında, lokal anestezi altında ameliyatımızı gerçekleştirdik. Ameliyat sonrasında hastamız hemen mobilize oldu, ertesi gün yürümeye başladı ve sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Hastamız bir hafta sonra tekrar işine dönebilecek. Eğer hastamızı ameliyat etmeseydik, ileride kamburlaşma durumu, çökme durumu olacaktı ve yürüyemez hale gelecekti. Bu durumda hastamızın yaşam kalitesini olumsuz bir şekilde etkilerdi” dedi.

“Erken dönemde teşhisi çok önemli”

Ameliyat hakkında bilgi veren İbrahimoğlu, “Vertebroplasti ameliyatı, hasar gören omurun içine enjeksiyon ile dolgu maddesinin enjekte edilmesi işlemidir. Halk arasında omurga dolgusu olarak da bilinmektedir. Vertebroplasti ameliyatının başarı oranı çok yüksektir. Özellikle bu tip durumlardaki hastaların erken dönemde teşhisi çok önemli. Bekletmeden hastalarımızın gerekli tahlil ve tetkiklerini yaptıktan sonra, kapalı yöntem ile ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Ve erken dönemde topluma geri kazandırabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu benim için inanılmaz bir durumdu”

Pamukkale ziyareti esnasında düşerek belini kıran Meksikalı hasta Lucia Del Carmen Fregoso Hernandez ise “Buraya tatil için gelmiştim. Tatilim çok güzel geçiyordu. Ama ne yazık ki düşerek belimi kırdım. Acı içinde kıvranırken beni hastaneye getirdiler. Bu elim olay için çok üzgündüm çünkü hem acı çekiyordum hem de tatilim yarım kalmıştı. Dr. İbrahimoğlu ameliyatımı gerçekleştirdi. Ameliyatımdan bir gün sonra ayağa kalktım ve yürümeye başladım. Bu benim için inanılmaz bir durumdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum hem ilgisinden dolayı hem de başarılı ameliyatı için” dedi.