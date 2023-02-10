Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Meksika’dan Türkiye’ye giden ekipler 2 gündür çalıştıkları Adıyaman’da 3 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Meksika’dan Türkiye’ye giden ekipler 2 gündür çalıştıkları Adıyaman’da 3 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat sabahı meydana gelen ve 10 ilde yaşanan büyük yıkım sonucu 19 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin beşinci gününde çöken yapılarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Meksika Milli Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval, Meksika’dan Türkiye’ye gönderilen ve Adıyaman’da görev yapan kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda şu ana kadar 3 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardığını bildirdi. Bakan Sandoval, Türkiye’ye gönderilen 150 personel ve 15 kurtarma köpeğinin 2 gündür bölgede enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, ekiplerin ayrıca şimdiye kadar enkaz altından 11 kişinin cansız bedenini çıkardıklarını ifade etti.

Meksika’dan yola çıkan ikinci ekip de Türkiye’ye ulaştı

Meksika’dan Türkiye’ye yardım için dün yola çıkan 20 kişilik yeni ekibin de Türkiye’ye ulaştıkları bildirildi. Enkaz altında kalanları kurtarma konusunda uzman olan Meksika Köstebekleri (Topos Mexico) adlı topluluk yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrası Türkiye’de yürütülen arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla Meksika’dan yola çıkan ikinci ekibin Türkiye’ye geldikleri ifade edildi.