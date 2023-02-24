Meksika’da bir petrol depolama tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı, 5 kişi ise kayıp oldu.

Meksika’da bir petrol depolama tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı, 5 kişi ise kayıp oldu.

Meksika’nın Veracruz eyaletinin Ixhuatlan del Sureste şehrinde dün devlet petrol şirketi Pemex’e ait bir petrol depolama tesisinde meydana gelen patlama, büyük bir yangına neden oldu. Patlamada alevlere maruz kalan ve vücutlarında ikinci derece yanıklar oluşan 3 işçi yaralandı, 5 işçinin ise kayıp olduğu bildirildi. Pemex acil durum ekipleri, çıkan yangına müdahale ederken yaralı işçiler tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Yangın sebebiyle oluşan devasa duman bulutunun kilometrelerce uzaktan görüldüğü olayda, güvenlik nedeniyle bölgedeki evlerde yaşayan 100 ailenin tahliye edilerek barınaklara yerleştirildiği belirtildi. Yakınlardaki bir özel üniversitede ise eğitime ara verildiği öğrenildi.

Pemex yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, patlamanın sondaj ekipmanında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bildirilirken, alevlerin kontrol altına alındığı ifade edildi. Yetkililerin kayıp olan işçileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.