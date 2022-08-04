Meksika’da donanma ile uyuşturucu kaçakçıları arasında denizde yaşanan kovalamaca sonucunda 1 ton 600 kilogram kokain ele geçirildi.

Meksika’da donanma ile uyuşturucu kaçakçıları arasında denizde yaşanan kovalamaca sonucunda 1 ton 600 kilogram kokain ele geçirildi.

Meksika’nın Michoacan eyaletinde yer alan Aquila şehri açıklarında donanma ile uyuşturucu kaçakçıları arasında denizde yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Meksika Donanma Sekreterliği (SEMAR) personeli tarafından yürütülen operasyon sonucu yakalanan teknede 1 ton 600 kilogram kokain ile 432 litre kaçak yakıt ele geçirildi. Teknede bulunan 3 kişi ise tutuklandı. Denizdeki nefes kesen kovalamaca ise donanma ait helikopter tarafından anbean kayıt altına alındı.

Meksika Donanma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, Güney Amerika’dan geldiği tespit edilen uyuşturucunun ele geçirilmesi amacıyla havadan, karadan ve denizden yürütülen operasyonun başarıya ulaşarak uçakla yapılacak olan muhtemel sevkiyatın engellendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, uyuşturucu ve yakıtın yanı sıra teknede iletişim araçları gibi bazı ekipmanlara da el konulduğu bildirilirken, tutuklanan 3 kişi ile birlikte başsavcılık birimlerine teslim edildiği ifade edildi. Yapılan bu operasyonla uyuşturucu kartellerine milyonlarca dolarlık darbe indirildiği düşünülüyor.

Meksika’da son olarak 26 Temmuz’da başkent Mexico City’de bir tırın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 1 ton 680 kilogram kokain güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonla ele geçirilmişti. Yetkililer, piyasa değeri 400 milyon Meksika Pezosu (19 milyon 630 bin dolar) olan kokainin başkent Mexico City’de şu ana kadar ele geçirilen en büyük miktar olduğunu ifade etmişti.