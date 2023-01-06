Meksika’nın Culiacan şehrinde yakalanan Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman, yakalanmasının ardından silahlı kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 7 güvenlik personeli hayatını kaybetti. Guzman ise yüksek güvenlikli Altiplano Hapishanesi’ne nakledildi.

Meksika’nın Culiacan şehrinde yakalanan Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman, yakalanmasının ardından silahlı kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 7 güvenlik personeli hayatını kaybetti. Guzman ise yüksek güvenlikli Altiplano Hapishanesi’ne nakledildi.

Meksika’nın Culiacan şehrinde yakalanan “El Chapo” lakaplı Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu ve Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman’ın gözaltına alınmasının ardından başlayan şiddet olayları sürüyor. Sinaloa eyaleti genelinde çatışmaların devam ettiği, çok sayıda aracın ateşe verildiği ve bazı mağazaların yağmalandığı belirtildi. Sinaloa Eyalet Valisi Ruben Rocha Moya yaptığı açıklamada, Sinaloa Karteli üyeleri ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalarda 1’i albay olmak üzere 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 8’i sivil olmak üzere 29 kişinin de yaralandığını bildirdi. Vali Moya, 25 yağmalama eylemi gerçekleştirildiğini, yolları kapatmak için 250 aracın ateşe verildiğini aktardı. Ayrıca Culiacan’daki silahlı kartel üyelerinin 18 ayrı noktadaki ablukasına son verildiğini belirten Vali Moya, şehirde kontrolün güvenlik güçlerine geçtiğini duyurdu. Rocha Moya, halkın yine de acil durum olmadıkça evlerinden çıkmamasını istedi.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar devam ederken, Sinaloa Karteli üyelerinin çevredeki Sonora ve Nayarit eyaletlerinde de silahlı eylemler gerçekleştirdiği aktarıldı. Bu nedenle Sinaloa eyaletinin çevresindeki tüm eyaletlerde güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Yüksek güvenlikli hapishaneye götürüldü

Meksika ordusu tarafından Culiacan şehrinde yakalanarak askeri uçakla Mexico City’ye transfer edilen uyuşturucu kaçakçısı Ovidio Guzman ise, Organize Suçlar Uzman Savcılığı’na sevk edildikten sonra akşam saatlerinde Meksika eyaletine bağlı Almoloya de Juarez’deki yüksek güvenlikli Altiplano Hapishanesi’ne nakledildi.

ABD’ye iadesi şimdilik söz konusu değil

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard yaptığı açıklamada, ABD tarafından en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Ovidio Guzman’ın şimdilik ABD’ye iadesinin mümkün olmadığını ifade etti. ABD’li yetkililerin 2019 yılından beri Ovidio Guzman’ın iadesini istediğini belirten Bakan Ebrard, şu anda Meksika’nın izlemesi gereken yasal sürecin bulunduğunu söyledi.

Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman, daha önce Meksika federal güvenlik güçleri tarafından 17 Ekim 2019 tarihinde yakalanmış, ancak kartelin silahlı üyelerinin halka yönelik saldırı tehditleri nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Babası "El Chapo", ABD’de ömür boyu hapse çarptırılmıştı

Sinaloa Karteli’nin eski lideri ve Ovidio Guzman’ın babası ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, ABD’de yargılandığı davada Şubat 2019’da uyuşturucu kaçakçılığından ve çok sayıda kişinin ölümünden suçlu bulunarak ömür boyu hapis ve 12.7 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı. Meksika’da iki kez hapishaneden kaçan El Chapo, 2017 yılında Meksikalı yetkililer tarafından ABD’ye teslim edilmişti. El Chapo, ABD’nin Colorado eyaletindeki yüksek güvenlikli ADX Florence adlı hapishanede tutuluyor.