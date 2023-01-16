Meksika’da çarpışan bir minibüs ile bir otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Meksika’da çarpışan bir minibüs ile bir otomobil 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Meksika’nın Naucalpan şehrinde aşırı hız yapan minibüs önüne çıkan 2 otomobile çarptı. Kazada minibüs ile çarptığı otomobillerden biri yoldan çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Diğer otomobilde de ise ağır hasar oluştu. Kazada, 4 kişi hayatının kaybederken, 8’i ağır toplam 20 kişi de yaralandı.

Meksika Eyalet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, minibüs şoförünün kazanın ardından kayıp olduğu aktarıldı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.