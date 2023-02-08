Meksika Kızılhaçı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından arama kurtarma konusunda eğitimli bir grup köpeğin Türkiye’ye gönderildiğini bildirdi.

Meksika Kızılhaçı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından arama kurtarma konusunda eğitimli bir grup köpeğin Türkiye’ye gönderildiğini bildirdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’ye yardımlar devam ediyor. Felaketin ardından Türk halkına destek sözü veren Meksika, arama kurtarma konusunda eğitimli bir grup köpeğini göçük altında kalan vatandaşların kurtarılmasına yardımcı olmaları için Türkiye’ye gönderdi.

Meksika Kızılhaçı yaptığı açıklamada, arama kurtarma konusunda eğitimli olan Balam, Orly, July ve Rex adlı köpeklerin kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Meksika’dan ülkemize gönderilen yardım ekibi ile yola çıktıklarını duyurdu.Meksika Kızılhaçı’ndan July adlı köpeğin eğitmeni Anneth Villafana, köpeğinin 8 yaşında bir Labrador Retriever olduğunu belirterek, ekipte Edgar ve Daniel adlı eğitmenlerin gözetimi altında Balam, Orly ve Rex adlı 3 köpeğin daha bulunduğunu söyledi. Ekibin bir diğer eğitmeni Angel Daniel Hernandez ise bakıcısı olduğu Rex adlı Belçika kurdu cinsi köpeğin 5 yıllık eğitime sahip olduğunu ifade etti.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ise yaptığı açıklamada, ülkesinden Türkiye’ye gönderilen yardım ekibinde Ulusal Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Bakanlığı, Kızılhaç, Sivil Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı personellerinin yer aldığını bildirdi.

Meksika’dan ülkemize gönderilen yardım ekibinde topla 140 yetkili ile 15 kurtarma köpeği yer alıyor.