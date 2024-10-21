DÜZCE (İHA) – Düzce’de sevilen sanatçı Nurullah Çelebi’nin katıldığı Mekansız Tiyatro, köylerde sergilendi. 10 köyde yapılan gösteriyle çocuklar ilk kez tiyatro izleme fırsatı buldu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Mekansız Tiyatro projesi Düzce’de büyük ilgi gördü. Düzceli sanatçı Nurullah Çelebi’nin önderliğinde yürütülen proje ile 10 köy okuluna taşınabilir tiyatro aracı ulaştırıldı. Köy okullarının bahçelerinde öğrenciler tiyatro gösterilerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen etkinliklerde öğrenciler çeşitli oyunlarla eğlenirken, Düzce Sağlık Müdürlüğü diş taraması, Kızılay ekipleri diş fırçası dağıttı. Ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öğrencilerle çilek fidesi dikti, finalde ise tiyatro gösterisini izleme fırsatı buldu.

Sevilen sinema ve tiyatro oyuncusu Recep İvedik’in Nurullah abisi Partneri Türkiye’nin en iyi Vantriloğu Volkan Yürük ile birlikte sahnelediği gösteri öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Nurullah Çelebi, kurumların desteğinin çok önemli olduğunu belirterek "Biz bu etkinliği tek başımıza yapmadık. Düzce’de STK ve kurumlarımızın desteği ile yaptık. Bize destek olan ve örnek olacak bu projede yanımızda olanlara teşekkür ediyorum" dedi.