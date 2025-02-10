Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Gülcan Demir yürütücülüğünde, danışmanlığını Prof. Dr. Gülnur Sevin’in yaptığı "Ostolün Akut Respiratuar Distres Sendromundaki Yararlı Etkilerinin ve Trpv4 Kanalı ile İlişkisinin Araştırılması" isimli proje, TÜBİTAK 1002-B Acil Destek Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje ile mekanik ventilasyon uygulamasına bağlı akciğer hasarının önlenmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. Gülnur Sevin ve ekibini makamında ağırlayarak tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi akademisyenleri sağlık alanında bilime katkı sunmak için araştırmalarına devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde sıkça adını duyduğumuz mekanik ventilasyon uygulaması ile ilgili projeleri TÜBİTAK tarafından desteklen Prof. Dr. Gülnur Sevin ve ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

"Akciğerde hasar oluşması önlenecek"

Mekanik ventilasyondan etkilenen akciğerlerin tedavi sürecinin zor olduğunu söyleyen Gülcan Demir, "Bu projeye, COVID-19 pandemisi sürecinde çokça adını duyduğumuz mekanik ventilasyon uygulamalarından akciğerlerin ciddi şekilde zarar görebilmesi ve bu durumun, tedavi sürecini zorlaştıran önemli bir komplikasyon oluşturması nedeniyle karar verdiklerini söyledi. Mekanik ventilasyon aslında sepsis, KOAH, kardiyojenik veya non-kardiyojenik pulmoner ödem hastalarında ve yoğun bakım süreçlerinde sıklıkla kullanılan bir uygulamadır. Ventilatör İndüklü Akciğer Hasarı (VILI), mekanik ventilasyonun hastalık sebebiyle heterojen bir hale gelmiş akciğerlerde oluşturduğu travmadır. Desteklenen bu TÜBİTAK projesinde ostol’ün hem in vitro hem de in vivo etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarının bir yararı da TRPV4 kanalının, akciğer hasarına yol açan inflamatuvar süreçlerdeki rollerinin daha ayrıntılı anlaşılmasına olanak sağlamasıdır. Çalışmanın sonuçları, özellikle mekanik ventilasyona bağlı akciğer hasarı ve Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) gibi kritik durumlarda, bu bileşiğin tedaviye yönelik bir potansiyeli olabileceği ortaya çıkacaktır. Mekanik ventilasyon ve yoğun bakım süreçlerinde, bağışıklık sisteminin zayıf olduğu ve akciğer hasarının kolayca gelişebileceği hastalar için ostol, yeni bir tedavi seçeneği olabilir ve klinik kullanımına yönelik çalışmaların yapılmasına ışık tutabilir" dedi.

YÖK 100/2000 bursiyeri olan Gülcan Demir, Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında tez çalışmalarının bir kısmını, Şubat-Haziran 2025 tarihleri arasında Almanya Ulm Üniversitesinde Plastik Cerrahi ve Translasyonel ve Deneysel Travma Araştırmaları profesörü olan Prof. Dr. Borna Relja’nın laboratuvarında gerçekleştirecek.