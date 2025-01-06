2016 yılında geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası kalp kapağında pıhtı olan ve kolon kanseri teşhisi de konulan hasta, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde yapılan operasyonların ardından kısa sürede iyileştirildi.

57 yaşındaki Yüksel Andaç, 2016 yılında geçirdiği açık kalp ameliyatında mitral ve aort kapakları mekanik kapaklarla değiştirilmiş, triküspit kapağı ise tamir edilmişti. Düzenli olarak kan sulandırıcı ilaç kullanması gereken Andaç, kısa bir süre önce kalın bağırsak kanseri nedeniyle gelişen ciddi bir kanama sonucu hayati tehlike altına girdi. Ameliyat öncesinde yapılan tetkiklerde, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Humayun Kakar tarafından mekanik mitral kapakta yaklaşık 3 cm büyüklüğünde pıhtılar tespit edildi. Bu pıhtılar, kalp fonksiyonlarını bozma, acil açık kalp ameliyatı gerektirme ve beyine emboli atarak felç riski oluşturma gibi ciddi tehditler oluşturuyordu. Hastanın durumu, Dr. Humayun Kakar ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Yoldaş liderliğinde, gastroenteroloji, anestezi, girişimsel radyoloji, nöroloji ve kalp damar cerrahisi uzmanlarının yer aldığı multidisipliner bir konseyde değerlendirildi.

Damar içi tedavi ve başarı

Pıhtıların çözülmesi ve kanama riskinin kontrol altına alınması amacıyla kardiyoloji kliniğinde dikkatli bir şekilde 72 saat boyunca damar içi düşük doz kan sulandırıcı tedavi uygulandı. Üç gün sonra yapılan kontrol ekokardiyografide, mitral kapaktaki pıhtının yüzde 90 oranında temizlendiği görüldü. Başarılı tedavi sonrası Yüksel Andaç, Dr. Humayun Kakar’ın gözetiminde ve Doç. Dr. Tayfun Yoldaş tarafından ameliyata alındı. Ameliyat sırasında kalın bağırsak tümörü başarıyla çıkarıldı.

Ameliyat sonrası kontroller

Ameliyat sonrası yapılan kontrollerde, mitral kapaktaki pıhtının tamamen kaybolduğu doğrulandı. Kısa sürede toparlanan Andaç, düzenlenen tedavi planıyla sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi’nde multidisipliner ekip çalışmasıyla yürütülen bu süreç, hem kalp hem de onkolojik açıdan oldukça riskli olan bu vakayı başarıyla sonuçlandırdı. Yüksel Andaç, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, emeği geçen tüm sağlık ekibine teşekkür etti.