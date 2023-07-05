Muğla’nın Bodrum ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada 2 müşteri darp edildi. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece Gümbet Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Ö. ve E.K. adlı 2 şahıs, mekana eğlenmeye geldi. Bir süre sonra şahıslar mekan işletmecisi İ.K.A. ile tartışmaya başladı. Daha sonra mekan çalışanları F.Ö. ve E.K.’yi İ.K.A.’nın ofisine getirdi.

İşletmeci İ.K.A. ve çalışanlar, 2 kişiyi feci şekilde darp etti. Darp edilen 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

5 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi. Ardından mekan işletmecisi İ.K.A. ile mekan çalışanları O.A., M.S. ve hastanede tedavisi tamamlanan 2 kişiyi gözaltına aldı.

5 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından "Yağma, Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçlarından adli makamların karşısına çıkarıldı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.K.A., O.A., M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken F.Ö ve E.K. ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.